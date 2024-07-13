Пекин, 13 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора», который подписал президент США Джо Байден, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, говорится в заявлении китайского МИД, опубликованном 13 июля на его официальном сайте.

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Отмечается, что документ нарушает обязательства, которые взяли на себя США, а также международные нормы. Этот шаг подрывает интересы Китая, посылая сигнал силам, которые пытаются добиться «независимости Тибета», говорится в заявлении.

«Сизан был частью Китая с древних времён. Дела Тибета — это внутренние дела Китая, которые не терпят вмешательства каких-либо внешних сил», — заявил МИД КНР.

Министерство отметило, что тибетский регион успешно развивается в составе Китая. Пекин выразил решительный протест и сделал Вашингтону строгое представление. Никакие попытки подавить Китай с помощью тибетского фактора не будут успешными, подчеркнуло ведомство.

МИД добавил, что в случае, если США продолжат действовать, не учитывая интересы других, Пекин примет решительные меры по защите суверенитета и безопасности.

В 1959 году провалилось вооружённое восстание в Тибете. После этого Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Китая и возглавил «тибетское правительство в изгнании», которое обосновалось в индийском городе Дхармсала. В марте 2011 года он снял с себя полномочия его лидера.

Президент России Владимир Путин в мае 2024 года заявил, что в основе отношений Пекина и Москвы лежат принципы взаимного уважения суверенитета, доверия, равноправия а также учёта интересов друг друга. Развитие российско-китайских отношений основано на совпадении их коренных национальных интересов, защите территориальной целостности и безопасности, добавил глава государства.