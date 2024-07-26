Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году
Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» Щербаков скрылся в Турции в 2023 году
Москва, 26 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Бывший глава «Ленфильма» Фёдор Щербаков, объявленный МВД России в розыск по обвинению в вымогательстве, в октябре 2023 года покинул РФ и скрылся в Турции. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.
Согласно материалам дела, 25 октября 2023 года обвиняемый пересёк границу, вылетев авиарейсом из московского аэропорта Внуково в Стамбул, передаёт ТАСС. Позднее Щербакова объявили в международный розыск.
Речь идёт об уголовное деле по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»), пострадавшим по которому проходит топ-менеджер «Ростеха» Виталий Бровко. В октябре по данному делу задержали партнёра Щербакова по бизнесу Антона Сафонова.
Как передавало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России объявило Фёдора Щербакова в розыск в феврале. В марте следствие попросило заочно арестовать фигуранта дела.