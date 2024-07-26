Москва, 26 июля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Бывший глава «Ленфильма» Фёдор Щербаков, объявленный МВД России в розыск по обвинению в вымогательстве, в октябре 2023 года покинул РФ и скрылся в Турции. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков

Согласно материалам дела, 25 октября 2023 года обвиняемый пересёк границу, вылетев авиарейсом из московского аэропорта Внуково в Стамбул, передаёт ТАСС. Позднее Щербакова объявили в международный розыск.

Речь идёт об уголовное деле по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»), пострадавшим по которому проходит топ-менеджер «Ростеха» Виталий Бровко. В октябре по данному делу задержали партнёра Щербакова по бизнесу Антона Сафонова.

Как передавало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России объявило Фёдора Щербакова в розыск в феврале. В марте следствие попросило заочно арестовать фигуранта дела.