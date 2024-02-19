Москва, 19 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.

Global Look Press

«Фёдор Щербаков, 11.11.1979. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска.

По какой именно статье УК ведётся розыск, не указывалось.

В 2001 году Щербаков окончил факультет журналистики МГУ Ломоносова. Начинал карьеру с работы на «Первом канале», затем работал в других СМИ. Позднее стал основателем и гендиректором федерального медиахолдинга 1MI. С сентября 2020 года занял пост гендиректорв «Ленфильма». Помимо этого, Щербаков трудился в должности советника президента госкорпорации «Олимпстрой» и директором департамента развития «Стройтрансгаза».

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля МВД России объявило в розыск ряд руководителей стран Прибалтики. В их число вошли премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь Таймара Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса,Инесе Либиню-ЭгнереиАрмандса Краузе, министр культуры Литвы Симонаса Кайриса.