Анкара, 26 июля, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Специалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ на подозрительном гидроцикле, который находился в море возле побережья турецкого города Стамбула. Об этом сообщила газета Sabah.

pxhere.com Порт Стамбул. Турция

Ранее появилась информация о том, что у берегов Стамбула обнаружили гидроцикл, предположительно, принадлежащий Украине. Турецкие СМИ утверждали, что на гидроцикле установлена взрывчатка.

Телеканал Haber Global утверждал, что транспортное средство принадлежит украинским Военно-морским силам. Прокуратура стамбульского района Чаталджа начала проверку в связи с инцидентом. В Стамбуле считают, что гидроцикл могли использовать «для нелегальной миграции».

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года на иностранном сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону, нашли следы взрывчатки. Их обнаружили при осмотре корабля, который предназначался для погрузки зерна.

В конце мая 2023 года этот сухогруз находился в украинском порту Килия, а в июле в турецком порту Тузла, где команда, состоявшая из 12 граждан Украины, полностью сменилась. Кроме того, кораблю дали новое название.