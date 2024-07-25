Стамбул, Турция, 25 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Начинённый взрывчаткой гидроцикл, который, предположительно, принадлежит Украине, обнаружили в море у берегов Стамбула. На место прибыли военные для проведения осмотра, сообщил телеканал Haber Global.

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«В утренние часы на пляже в районе Чаталджа в Стамбуле дежурные спасатели заметили гидроцикл с непонятным снаряжением», — отметил канал.

Информацию о находке передали в полицию. Прибывшие на место специалисты переместили плавсредство на берег и после осмотра сделали вывод, что оно оборудовано камерами и начинено взрывчаткой. По информации канала, предварительно, гидроцикл принадлежит Военно-морским силам Украины.

Турецкие военные доставят его в специальное место для тщательного осмотра и проведения экспертиз.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в 60 метрах от берега у турецкого города Эрегли заметили дрейфующую украинскую мину. Она находилась на глубине в пять метров. В связи с этим временно закрыли вход на пляжи для населения. Турецкие сапёры контролируемым образом подорвали мину. Вход на пляж открыли только днём 30 июня.

26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преднамеренном минировании Киевом акватории Чёрного моря. Дипломат напомнила, что в начале специальной военной операции в 2022 году Украина минировала свои черноморские порты. Тогда многие мины из-за штормов сорвало с якорей, после чего они дрейфовали и оказались у берегов Румынии, Болгарии и Турции. Она не исключила, что ситуация может повториться.