Багдад, 24 января, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Ударные беспилотные летальные аппараты атаковали авиабазу США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на американского военного чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Инцидент произошёл 23 января. В результате нападения пострадали несколько человек и оказалась повержена инфраструктура.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются атакам. Как правило, ответственность за нападения берут на себя шиитские группировки, которые действуют в Ираке.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря Вооружённые силы США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке. Атака стала ответом на нападения в адрес американских военных в Ираке и Сирии.

20 января базу Айн-эль-Асад обстреляли более чем 20 ракетами. По объекту ударили со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади.

22 января атаке подверглись две американские базы Аль-Шаддади и Аль-Омар, расположенные на территории Сирии.