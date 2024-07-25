Каспийск, Дагестан, 25 июля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов завершили оперативные мероприятия в многоэтажном жилом доме в городе Каспийске в Дагестане и задержали по меньшей мере двоих человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Оперативные мероприятия в доме завершены», — отметило ведомство.

В Telegram-канале МВД Дагестана уточняется, эвакуированные жильцы дома возвращаются в свои квартиры. Также в министерстве проинформировали, что задержанных лиц в настоящее время допрашивают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в одном из многоквартирных домов в Каспийске проводятся специальные мероприятия. Также появилась информация, что жильцов дома по улице Ленина эвакуировали.

Позже МВД Дагестана проинформировало, что сотрудники силовых органов провели оперативно-следственные мероприятия по ряду адресов в городе. В ведомстве добавили, что жителям домов ничего не угрожает.