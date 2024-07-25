Каспийск, Дагестан, 25 июля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Сотрудники силовых органов провели оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам в городе Каспийске в Дагестане, сообщили журналистам в министерстве внутренних дел этого региона.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Отмечается, что жителям близлежащих домов ничего не угрожает.

«Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен», — уточнил представитель ведомства в Telegram-канале.

В МВД также опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что в одном из домов якобы забаррикадировались люди.

Ранее ИА Регнум уже передавало, что в Каспийске проводятся специальные мероприятия в одном из жилых домов. Также стало известно об эвакуации жильцов многоквартирного дома по улице Ленина.

Источник телеканала РЕН ТВ утверждает, что инцидент произошёл на улице Алфёрова. Предположительно, причиной случившегося стал мужчина, который находится в нетрезвом состоянии.