Каспийск, Дагестан, 25 июля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. В дагестанском Каспийске проводятся спецмероприятия в одном из жилых домов города. Об этом 25 июля сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

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Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали, уточнил собеседник агентства.

По данным источника РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Алфёрова. Причиной произошедшего, предположительно, стал пьяный мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Махачкале и Каспийске силовики провели контртеррористическую операцию. В ходе спецмероприятий задержали трёх человек, готовивших теракты. У задержанных обнаружили оружие и самодельное взрывное устройство.

13 июля в дагестанском селе Агачаул произошла перестрелка. В результате один человек погиб и ещё трое пострадали. Стрельбой закончилась драка между местными жителями на почве неприязненных отношений из-за земельного спора. В ходе конфликта один из участников произвёл не менее 13 выстрелов в место скопления людей. подозреваемого задержали.