Киев, 25 июля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 25 июля сообщили украинские СМИ, в том числе «Страна. ua» и «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробностей о возможных последствиях взрыва не приводится. Как следует из данных онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на момент взрывов на временно подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области не объявлялась.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что днём сообщалось о взрывах в Херсоне, никаких подробностей не уточнялось.

25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о ночном ударе по аэродрому в Борисполе в Киевской области. По его словам, вначале прогремел мощный взрыв и за ним ещё несколько.