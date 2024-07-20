Минск, 20 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Минск предложил конкретные шаги по вариантам развития ситуации с приговорённым в Белоруссии к казни гражданином ФРГ, сообщил 20 июля пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. С учётом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — сказал он «РИА Новости».

Глаз уточнил, что консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран. Также он подчеркнул, что в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен консульский доступ к приговорённому к казни гражданину ФРГ.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что гражданина Германии 30-летнего Рико Кригера приговорили в Белоруссии к высшей мере наказания — смертной казни. По их данным, дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского — группой белорусских наёмников, воюющих против России на Украине.

Судебный процесс по делу Кригера проходил на фоне публикаций о том, что подсудимый являлся сотрудником Красного Креста. Однако в самой организации эту информацию опровергли, подчеркнув, что на момент ареста Кригер уже не являлся сотрудником гуманитарной миссии.