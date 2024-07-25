Москва, 25 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Врачи спасли российского разведчика, который после ранения ампутировал себе руку и добрался до них пешком. Об этом сообщает 25 июля MK.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Служивший в разведывательном подразделении боец подорвался на противопехотной мине под Часовым Яром, когда выполнял задание. После взрыва он упал и задел вторую мину. Его правую руку наполовину оторвало.

Разведчик попросил подбежавших к нему сослуживцев ампутировать руку, но они не смогли. Тогда он достал ножницы из аптечки и сделал это сам. Затем раненый смог пройти километр пешком до квадроцикла медицинской службы.

Медики доставили раненого в полевой госпиталь. Там врачи помимо потери руки диагностировали у него большую кровопотерю, ранение стопы, осколочные ранения головы и тела.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другой российский боец, выживший после атаки украинских дронов, 45 суток провёл в брошенном блиндаже ВСУ и дождался помощи. Он ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи, а также поддерживал себя физическими упражнениями, несмотря на тяжёлые травмы.