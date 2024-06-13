Москва, 13 июня, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Раненый участник специальной военной операции полтора месяца жил в блиндаже, брошенном украинскими бойцами. Об уникальном случае на передовой рассказала изданию Tverigrad основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Конечно, когда эвакуационная группа начинает работать, никто не ждёт, что спустя 45 суток будут ещё военнослужащие живые. Здесь было великое счастье. Он выжил», — поделилась собеседница издания.

По словам Левитиной, группа из пяти российских бойцов попала под атаку украинских дронов. Выжил только один военнослужащий. Он получил травму ног. После атаки выживший боец смог доползти до брошенного ВСУ блиндажа, где ждал, пока линию фронта отодвинут и сможет зайти группа эвакуации.

Всё это время военный находился в полном одиночестве. Он ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи. Однако, несмотря на ранения, он старался отжиматься и ползал на руках, чтобы мышцы не атрофировались.

Когда бойца доставили в госпиталь, он был сильно истощён. Левитина рассказала, что за то время, пока военный выживал один, его раны загрязнились, оторвало конечность. Она добавила, что военнослужащему предстоит длительное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал 2 июня, как смог обмануть «рой» дронов ВСУ. Военный участвовал в эвакуации тел погибших. За одним из них пришлось подбираться к вражеским позициям. Когда к тому месту подлетели украинские беспилотники, Адлер лёг и притворился мёртвым. Лежать ему пришлось около часа.

В феврале рядовой Вооружённых сил России Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых военных всего за десять дней. Всё это время он почти не спал и не отдыхал. При этом бойцу неоднократно удавалось уворачиваться от ударов украинских дронов и скрывать машину от обстрелов со стороны ВСУ.