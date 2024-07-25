Москва, 25 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Москвичи за первые шесть месяцев текущего года приобрели у города более шести гектаров земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом 25 июля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Он уточнил, что горожане смогут возвести на этой территории дома площадью от 140 до 854 кв. м.

«С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч кв. м», ― добавил Ефимов.

Отмечается, что для приобретения у города земли под частный дом, нужно выбрать подходящий участок из списка, доступного на портале mos.ru, и подать заявление на его покупку в Департамент городского имущества. В случае, когда участком интересуются несколько покупателей, проводится аукцион.

Как отметил руководитель Департамента горимущества Максим Гаман, количество участков на один лот может достигать 30.

«В первом полугодии у города приобрели участки для индивидуального жилищного строительства в четырёх городских округах», ― уточнил Гаман.

Больше всего их в ТиНАО ― 46 общей площадью свыше 6 га, ещё пять ― в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному ― в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде.

С 2023 года торги и оформление сделок по купле-продаже земельных участков для ИЖС стали проводиться в электронном виде. Это упростило процедуру и сократило сроки оформления сделок.

Как сообщало ИА Регнум, Москва выделила участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в четырёх районах Новой Москвы. Как уточнила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская, территории под застройку расположены в районах Троицк, Краснопахорский, Бекасово и Вороново. На каждом из участков можно будет возвести дом площадью 240 кв. м, а также разместить гараж или хозяйственный блок.