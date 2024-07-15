Москва, 15 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Столица выделила участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в четырёх районах Новой Москвы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки столицы в отношении двух земельных участков и утвердила два градостроительных плана земельных участков общей площадью 0,41‬ гектара», — отметила она.

По данным председателя, территории под застройку расположены в районах Троицк, Краснопахорский, Бекасово и Вороново. На каждом из участков можно будет возвести дом площадью 240 квадратных метров, а также разместить гараж или хозяйственный блок.

По данным руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, сегодня ИЖС пользуется большим спросом на рынке недвижимости в районах Новой Москвы. 10 лет назад в ТиНАО в рамках ИЖС вводилось в эксплуатацию по 200–250 тысяч квадратных метров такого жилья. За прошлый год было построено уже более 750 тысяч квадратных метров жилья, и тенденция к росту сохраняется, добавил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил создание новых управ районов в ТиНАО. В районах Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка создаются новые управы, а управа района Внуково переводится в ведение префектуры ТиНАО.