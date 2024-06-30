Анкара, 30 июня, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Турецкие сапёры обезвредили украинскую дрейфующую мину, обнаруженную в Чёрном море у берегов страны, из-за чего закрыли пляж. Об этом 30 июня сообщила газета Milliyet.

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По информации издания, объект заметили вечером 29 июня в 60 метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. В связи с этим временно закрыли вход на пляжи для населения.

«На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — мина украинского происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сапёры контролируемым образом подорвали мину. Вход на пляж открыли только днём 30 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преднамеренном минировании Киевом акватории Чёрного моря. Дипломат напомнила, что в начале специальной военной операции в 2022 году Украина минировала свои черноморские порты. Тогда многие мины из-за штормов сорвало с якорей, после чего они дрейфовали и оказались у берегов Румынии, Болгарии и Турции. Она не исключила, что ситуация может повториться.

30 июня взрыв прогремел у побережья в Одессе. Столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. Наблюдавшие инцидент предположили, что в акватории могла сдетонировать мина.