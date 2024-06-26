Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Преднамеренное минирование Киевом акватории Чёрного моря несёт угрозу другим государствам в регионе. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума.

РИА Новости

«Серьёзные опасения за безопасность судоходства в Чёрном море вызывают действия киевского режима по преднамеренному минированию его прибрежной акватории», — сказала она.

Дипломат напомнила, что в начале специальной военной операции в 2022 году Украина минировала свои черноморские порты. Тогда многие мины из-за штормов сорвало с якорей, после чего они дрейфовали и оказались у берегов Румынии, Болгарии и Турции.

«Нет никакой гарантии, что подобное не произойдёт и на этот раз», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Михаил Попов, занимавший тогда пост заместителя секретаря Совета безопасности России, заявил, что мощный шторм на Чёрном море мог рассеять якорные мины, установленные киевскими боевиками. Это несёт опасность для гражданских судов, которые подрываются одно за другим, отметил он.

18 ноября 2023 года перевозивший зерно из Одессы балкер, шедший под флагом Либерии, подорвался на мине в Чёрном море. По данным MarineTraffic, судно направлялось в Румынию.

Позднее В Чёрном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, следовавший продвигаемым Киевом так называемым альтернативным зерновым маршрутом. Судно направлялось в один из дунайских портов для загрузки зерном.