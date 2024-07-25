Москва, 25 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние каникулы и четыре дня на День России в 2025 году, сообщает 25 июля пресс-служба Министерства труда со ссылкой на проект постановления правительства о переносе выходных дней.

Виталий Аньков/РИА Новости

Глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что каждый год правительство переносит выходные дни, совпадающие с праздничными, чтобы оптимальным образом использовать эти дни и продлить некоторые праздники. Например, к другим праздничным дням прибавляются новогодние каникулы, выпавшие на выходные дни.

«Так, в 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней», — пояснил Котяков.

В мае, согласно проекту, россияне дважды отдохнут по четыре дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Затем четырёхдневные выходные запланированы в июне, когда страна отметит День России. В ноябре будет три подряд выходных дня, со 2-го по 4-е, а также одна в году рабочая суббота — 1 ноября.

В феврале и марте дополнительных выходных не будет. Выходными днями будут суббота и воскресенье 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта.

Новогодние каникулы начнутся в среду, 31 декабря 2025 года, а закончатся в четверг, 8 января 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Антон Котяков заявил, что 31 декабря 2025 года, как и 31 декабря 2024 года, будет выходным днём в соответствии с проектом переноса праздничных дат. В декабре 2020 года депутаты от ЛДПР предлагали объявить 31 декабря постоянным нерабочим днём и внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. В январе 2023 года правительство не поддержало эту инициативу.