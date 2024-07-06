Москва, 6 июля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. 31 декабря 2025 года будет выходным днём в соответствии с проектом переноса праздничных дат, сообщил 6 июля министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Елена Афонина/ТАСС

Он отметил, что 31 декабря будет выходным в 2024 году. На следующий год, согласно проектировкам министерства, 31 декабря с учётом переноса всех праздничных дней также получается выходным.

«Соответственно, дальше будем смотреть», — приводят слова Котякова «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года правительство утвердило график выходных и праздничных дней в 2024 году. Так как праздничные дни 6 и 7 января пришлись на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Нерабочий день с субботы 28 декабря перенесли на понедельник 30 декабря, поэтому выходными будут подряд 29, 30 и 31 декабря.

В декабре 2020 года депутаты от ЛДПР предложили объявить 31 декабря постоянным нерабочим днём. Они внесли в Госдуму законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс. В январе 2023 года правительство не поддержало эту инициативу.