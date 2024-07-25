Москва, 25 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Обострение израильского конфликта не окажет кардинального влияния на операции ВСУ. Такое мнение 25 июля корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Портал Business Insider опубликовал материал, в котором говорится о том, что обострение израильского конфликта значительно повлияет на операции ВСУ из-за перераспределения военной поддержки. Отмечается, что перенаправление поставок артиллерийских снарядов в Израиль значительно затруднит военные операции Украины, заставит уменьшить их масштаб и в конечном итоге увеличит риск для стратегических позиций войск и территорий.

Онуфриенко подчеркнул, что конфликт между Израилем и Палестиной в острой форме начался ещё прошлой осенью. Этот конфликт уже влиял и продолжает влиять на поставки вооружений киевскому режиму.

«В настоящий момент происходят так называемые качели, когда ситуация то обостряется, то успокаивается. Однако эти изменения не влияют на поставки вооружений Киеву, и ничего не меняется кардинально. Поставки, осуществляемые западными странами киевскому режиму, не нацелены на кардинальное изменение ситуации, несмотря на заявления западных спонсоров Киева», — отметил военный эксперт.

Он пояснил, что целью Запада является продолжение вялотекущего конфликта, чтобы Киев мог сопротивляться, но не более того. На Западе существуют проблемы со снарядами и ракетами. Недавно стало известно, что производство ракет Patriot в Японии может быть увеличено не ранее 2027 года из-за недостатка комплектующих. Аналогичная ситуация происходит со снарядами и другими вооружениями. Это влияет на характер боевых действий на территории бывшей Украины. Для России принципиально ничего не меняется. Запад продолжит поддержку Киева, подчеркнул Онуфриенко.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также отметил, что об ограниченном числе снарядов на Западе известно давно, и это не связано с обострением израильско-палестинского конфликта.

«Этот конфликт лишь усугубляет ситуацию, но не создает её. Обострение израильско-палестинского конфликта, произошедшее ещё в прошлом году, не окажет кардинального влияния на операции ВСУ», — подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в Конгрессе США 24 июля заявил, что Израиль предлагает Соединённым Штатам Америки создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.

По словам Нетаньяху, его видение предложенной им инициативы подразумевает приглашение в этот альянс каждого ближневосточного государства, поддерживающего дружеские отношения с Израилем. Он также подчеркнул, что израильские власти продолжат стремиться к полной победе над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, «демилитаризации» и «дерадикализации» региона.

С момента прибытия Нетаньяху в США в Вашингтоне начались массовые протесты пропалестинских активистов, призывающих в том числе к аресту израильского премьер-министра, остановке поставок Израилю военной помощи и прекращению огня в секторе Газа. 23 июля полиция Капитолия США арестовала более 250 участников акции протеста в одном из зданий Конгресса на Капитолийском холме.