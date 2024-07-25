Москва, 25 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Площадь Центра компетенций беспилотных авиационных систем Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана вырастет более чем в три раза. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В центре отремонтируют помещения и установят современное оборудование.

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Центр работает с 2023 года в индустриальном парке «Руднево». Он создан для развития передовых технологических компетенций и продвижения инновационных научно-исследовательских разработок по производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).

В 2024 году площади центра увеличат с 300 до одной тысячи квадратных метров. Там установят новейшее оборудование, включая сервер для обучения нейронных сетей, 3D-принтеры, автоматический установщик чип-компонентов, инфракрасную печь, систему автоматической оптической инспекции и другие устройства.