Жиздра, Калужская область, 25 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-28, потерпевшего крушение в Калужской области, погиб, сообщили 25 июля в Министерстве обороны России.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что воздушное судно упало при выполнении планового полёта в безлюдной местности.

Как передавало ИА Регнум, о крушении вертолёта сообщил 25 июля сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Инцидент произошёл в Жиздринском районе, глава которого, Александр Барыбин, уточнил, что речь шла о лесном массиве в деревне Клинки. На место оперативно была направлена оперативная группа и спасатели.

Позднее Шапша добавил, что экипаж нёс боевое дежурство, и выразил соболезнования родным и близким погибших лётчиков.

В Минобороны предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. На место авиакатастрофы прибыла комиссия Воздушно-космических сил РФ.