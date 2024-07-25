Калуга, 25 июля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Причиной падения вертолёта Ми-28 в Калужской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом 25 июля сообщили в Министерстве обороны.

Пресс — служба Минобороны РФ

«В Калужской области при выполнении планового полёта потерпел крушение вертолёт Ми-28», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что летательный аппарат упал в безлюдной местности и в результате этого на земле нет разрушений, экипаж вертолёта погиб.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, причиной крушения вертолёта стала техническая неисправность. На месте авиакатастрофы работает комиссия Воздушно-космических сил РФ.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении вертолёта Ми-28 в Жиздринском районе. Он уточнил, что на месте падения летательного аппарата работают оперативная группа и спасатели.

В начале апреля над Чёрным морем у западного побережья Крыма потерпел крушение вертолёт Ми-24. Предварительной причиной этой авиакатастрофы в Минобороны назвали отказ авиатехники.