Москва, 24 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В четверг, 25 июля, в Москве прогнозируются дожди, гроза и сильный ветер. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, его слова процитировала пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные кратковременные дожди, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с», — сказал он, уточнив, что за сутки в некоторых районах Москвы может выпасть до 25 мм осадков.

Заместитель мэра уточнил, что из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий все службы города переведены в режим повышенной готовности, а ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал дежурят в круглосуточном режиме.

«Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — добавил Бирюков.

В пресс-службе также рекомендовали москвичам не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили во время непогоды, а при управлении транспортными средствами строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июля в Партизанском округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с дождевым паводком. Отмечалось, что такое решение приняли из-за погодных условий и подъема уровня воды в реках.

Утром 23 июля в Чёрном море в районе Сочи наблюдался смерч, угрозы выхода которого на сушу не было. Местные власти 22 июля сообщили о штормовом предупреждении в городе, а синоптики предупредили о возможных сильных ливнях, грозах, оползнях и шквальном ветре.