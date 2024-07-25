Харьков, Украина, 25 июля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 25 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Расчёты орудий оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли серию ударов по противнику. В этот раз поразили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904172" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Артиллеристы группировки войск «Север» работают в круглосуточном режиме

Позиции противника при помощи беспилотных летательных аппаратов выявила разведка. Координаты цели были переданы командованию артиллерийского подразделения.

В ведомстве отметили, что 155-миллиметровая САУ «Акация» способна поражать живую силу, технику и позиции противника на расстоянии до 20,5 километра.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Тихое, Малые Проходы, Круглое и Борщевая в Харьковской области и отразили контратаку штурмовой группы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. За сутки украинские войска потеряли до 140 человек личного состава, хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и три автомобиля.