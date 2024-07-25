Аляска, США, 25 июля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Два бомбардировщика Воздушно-космических сил России и два самолёта Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики пролетели в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Об этом 24 июля заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-95МС

«24 июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолёта Ту-95 и два китайских военных самолёты Н-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.

Уточняется, что бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая не входили в суверенное воздушное пространство Соединённых Штатов или Канады и оставались в международном воздушном пространстве на протяжении всего времени отслеживания.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля NORAD заявило, что отследило у берегов Аляски четыре российских военных самолёта, активность которых не рассматривалась в качестве угрозы. В мае 2023 года американские истребители сопроводили группу из шести российских самолётов, в которую входили Ту-95, Ил-78 и Су-35.