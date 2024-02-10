Вашингтон, 10 февраля, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Военные Соединённых Штатов Америки обнаружили и отследили полёт четырёх российских военных самолётов в международном воздушном пространстве у берегов Аляски, сообщило Североамериканское командование ПВО (NORAD).

poter.simon Самолет Су-34

«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 9 февраля 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице NORAD в социальной сети X 9 февраля.

По данным NORAD, подобная ситуация стала третьей за последние четыре дня. В командовании отметили, что активность российских военных самолётов в зоне ПВО Аляски не рассматривается в качестве угрозы, самолёты не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года NORAD сообщило, что американские истребители сопроводили шесть российских самолётов у Аляски. В группу бортов России входили Ту-95, Ил-78 и Су-35. В ведомстве подчеркнули, что российские самолёты не нарушали американской или канадской воздушное пространство.