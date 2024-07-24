Москва, 24 июля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Поставки топлива из России в Китай и в целом в Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают расти, и потенциал роста вряд ли будет исчерпан в ближайшие годы. Об этом шла речь на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве. Участие в нем приняли более 500 человек: политические деятели, главы крупнейших российских и китайских компаний, эксперты, аналитики и многие другие. Форум проходит на фоне рекордного товарооборота между Россией и Китаем. В минувшем году он составил порядка 240 млрд долларов в прошлом году, из которых около 40% обеспечил экспорт минерального топлива из России в Китай.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме

Как отметил в своей статье в «Аргументах и фактах» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов,Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире и крупнейшим ее импортером. Также драйверами роста является Индия и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как напоминает Фролов, сотрудничество России и Китая в области энергетики активно развивается более 15 лет. «Иными словами, пресловутый «разворот на Восток» начался до 2022 года, — подчеркивает он. — Уже в 2021 году Китай был крупнейшим покупателем российской нефти и угля. В прошлом году туда было поставлено 107 млн т, а за первую половину 2024 наш нефтяной экспорт в КНР увеличились еще на 5%». По оценке инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, к 2030 г. российские поставки нефти в Китай вырастут минимум на 10-15% от текущих объемов.

В ходеVI Российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что в прошлом году Россия поставила в Китай порядка 34 млрд куб. м газа. Таким образом наша страна вошла в тройку крупнейших поставщиков голубого топлива в КНР. «А в 2024 году поставки газа в Китай из России должны установить новый исторический рекорд — порядка 40 млрд куб. м (с учётом планового роста трубопроводных поставок и экспорта СПГ)», — отметил глава «Роснефти».

«Понятно, для чего нам Китай в частности и АТР вообще. Но для чего мы им? — задается вопросом Фролов. — В чём уникальность России?».Ответ на него дал Игорь Сечин в своем выступлении на форуме. «Значительная часть российской нефти, — отметил глава «Роснефти», — поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов».

Китай не может игнорировать угрозы нестабильности в районе проливов, выстраивая цепочки поставок энергоносителей, подчеркивает заместитель генерального директора Института национальной энергетики. «В будущем схожие проблемы коснутся и Индии, — уверен он. — Между тем к нефтепроводу нельзя, условно говоря, подогнать «шестой флот».

Вместе с тем перед Россией стоят вызовы в области криогенных технологий и строительства танкерного флота, необходимого для освоения Арктики и организации круглогодичных поставок по Северному морскому пути, резюмирует эксперт.