Москва, 24 июля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском административных округах с момента их присоединения к Москве создали свыше 200 тысяч рабочих мест, заявил 24 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Общее число рабочих мест в ТиНАО сейчас приближается к 300 тысячам, что превышает их количество до присоединения территорий к Москве более чем в 3,5 раза», — заявил он.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО около 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это производственные и социальные объекты, на которых появится ещё 14 тысяч рабочих мест. В Новой Москве действуют более 220 различных производств.

Кроме того, более 2,7 тыс. рабочих мест в ТиНАО создали благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в столице с 2020 года. В рамках программы в округе появится свыше 58 новых объектов, где создадут рабочие места более чем для 72 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 23 июля заявил, что оснащённые необходимой инфраструктурой промышленные технопарки помогают Москве развивать свой научно-технический потенциал и создавать новые рабочие места. С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию первую очередь промышленного технопарка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Строительство проходит по программе стимулирования создания мест приложения труда.