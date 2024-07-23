Москва, 23 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Оснащённые необходимой инфраструктурой промышленные технопарки помогают Москве развивать свой научно-технический потенциал и создавать новые рабочие места. Об этом 23 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

РИА Новости / POOL

Градоначальник уточнил, что на специализированных площадках имеется необходимая инфраструктура, позволяющая компаниям быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства.

Собянин также рассказал, что с начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию первую очередь промышленного технопарка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», строительство которой идёт по программе стимулирования создания мест приложения труда. В результате реализации этого проекта в Зеленограде появится порядка 2,5 тыс. рабочих мес.

«Площадки уже полностью забронированы высокотехнологичными компаниями. Среди арендаторов: производитель медицинских материалов, предприятие экологичной переработки металлургических промпродуктов и компания, выпускающая комплектующие для нефтяной и газовой отраслей. Резиденты смогут пользоваться льготами ОЭЗ», — написал он.

В общей сложности по программе стимулирования создания мест приложения труда в Москве будет создано 20 промышленных объектов, а на производствах планируется создать более 17,3 тыс. рабочих мест, добавил мэр столицы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что городские власти предоставили технопарку на юге столицы льготу на аренду земли в размере 0,01% от кадастровой стоимости. Он уточнил, что благодаря этому технопарк получит возможность экономить ежегодно свыше 2,4 млн руб.