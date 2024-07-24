Минск, 24 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с аграриями попросил не называть его господином. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Глава государства проинспектировал ход уборочной кампании в хозяйстве «Восход» под Минском. В ходе беседы один из аграриев, отчитываясь перед президентом, назвал его «господином».

«Ну ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет!» — сказал Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за то, что власти регионов не отреагировали должным образом на обрушившийся на Белоруссию ураган, из-за чего пришлось принимать срочные меры. Он поручил руководителям регионов устранить самые серьёзные разрушения и подчеркнул, что разбирательства будут после. По словам белорусского лидера, его общение с министрами проходило утром и вечером «в режиме допроса».