Минск, 19 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Власти регионов не отреагировали должным образом на ураган, обрушившийся на Белоруссию, из-за чего пришлось принимать срочные меры. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на селекторном совещании 19 июля, сообщает БелТА.

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«Адекватной реакции на это событие — быстрой, чёткой, военной — не было, отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел, поэтому начал колошматить губернаторов и других», — сказал Лукашенко.

Он поручил руководителям регионов устранить самые серьёзные разрушения и подчеркнул, что разбирательства будут после. По словам белорусского лидера, его общение с министрами проходило утром и вечером «в режиме допроса».

Люди не хотят понимать чрезвычайность ситуации, подчеркнул он и добавил, что стихийное бедствие можно сравнить с войной, только без стрельбы.

Лукашенко раскритиковал граждан, которые «пальцем не шевельнут» в ожидании действий властей, и чиновников, выступающих с «бравурными докладами».

«Зачем вы мне врёте? Я же перепроверю, вы это знаете», — предупредил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Минске и других регионах Белоруссии аномальную жару сменило ненастье. Ураганный ветер валил деревья и рекламные щиты. Было нарушено электроснабжение и движение общественного транспорта. Погиб один ребёнок, ещё шестеро детей получили травмы.