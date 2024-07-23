Варшава, 24 июля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Украину не стоит принимать в состав ЕС до тех пор, пока киевский режим не урегулирует вопросы, касающиеся эксгумации тел и воздаяния памяти жертвам Волынской резни. Об этом 23 июля заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,ЕС

«Следует отметить чётко: вступления Украины в ЕС не будет, если не решится вопрос Волынской резни», — сказал глава ведомства в эфире телеканала Polsat.

При этом он подчеркнул, что польские власти не должны давить на Киев и требовать от украинских властей эксгумации тел жертв Волынской резни в обмен на оказание военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года депутаты Сейма (нижняя палата Национального собрания) Польши призвали Украину признать вину в Волынской резне 1943 года и почтить память погибших.

В октябре стало известно, что в Тернопольской области Украины археологи обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Власти Польши призвали Киев разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение человеческих останков.

Украинские националисты устроили Волынскую резню на северо-западе Украины в период Второй мировой войны в 1943–1944 годах. В Варшаве называют эти события геноцидом польского населения.