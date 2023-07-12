Варшава, 12 июля, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Сейм (Нижняя палата Национального собрания) Польши в полном составе призвал Украину признать вину в Волынской резне 1943 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте государственного органа.

(сс) Kancelaria Sejmu. Łukasz Błasikiewicz Сейм Польши

В голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, решение было принято единогласно. Сейм призвал Украину признать вину и почтить память погибших для избежания недопониманий в дальнейших отношениях между странами.

Государственный орган подчеркнул, что в первую очередь стремится почтить память всех жертв Волынской резни, в том числе и представителей украинского народа, ставших жертвами трагедии при попытке противостоять преступлениям, совершённым соотечественниками.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский прибыли в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке, где проходила месса. В воскресенье в Луцке вспоминали жертв произошедшей 80 лет назад Волынской резни.