Варшава, 27 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В Тернопольской области Украины обнаружено массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом сообщил член совета министров республики Польши Михал Дворчик в социальной сети X (ранее — Twitter).

Жертвы Волынской резни. 1943

Дворчик заявил, что останки обнаружили в бывшем селе Пужники Чортковского района Тернопольской области.

«Это первый за более чем девять лет случай, когда на Украине найдены останки поляков, жертв украинских националистов. Поиск проводили специалисты (археологи, антропологи) Польской генетической базы данных жертв тоталитаризма», — сообщил член совета министров.

Дворчик также отметил, что в соответствии с действующим законодательством украинским властям было предложено дать согласие на эксгумацию, исследование и достойное захоронение человеческих останков.

Волынская резня — это массовое уничтожение украинскими националистами польского населения на северо-западе Украины в период Второй мировой войны в 1943–1944 годах, которое привело к гибели до 130 тыс. человек. Власти Польши квалифицируют эти события как геноцид поляков.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина уволили из-за высказываний о Волыни. До этого представитель польского МИД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынскую резню. По словам дипломата, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя сторонами. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинский лидер должен взять на себя больше ответственности, раз украинское государство не сделало этого раньше.