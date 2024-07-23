Краснояружский район, Белгородская область, 23 июля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Мужчина погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете на закрытой территории, сообщил 23 июля глава региона Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Колючая проволока

По словам губернатора, погибший проигнорировал знак об опасной зоне и преодолел ограждение.

«Мужчина, несмотря на наличие таблички «Опасная зона. Проход запрещен» и колючей проволоки, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавший скончался на месте. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего. Глава региона также призвал население не пренебрегать правилами безопасности и беречь свою жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля после атак ВСУ на территории города Шебекино и села Новой Таволжанки в Белгородской области саперы и спасатели обнаружили более сотни суббоеприпасов, известных как «колокольчики». Глава региона призвал жителей не поднимать и не трогать подобные предметы в случае их обнаружения. Он также отметил, что территорию с опасными находками следует оградить и не допускать туда детей.