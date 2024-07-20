Белгород, 20 июля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. На территории Шебекино и Новой Таволжанки Белгородской области после украинских атак обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», сообщил 20 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых «колокольчиков», — написал он.

Губернатор призвал жителей региона, особенно детей, ни в коем случае не поднимать и не трогать такой предмет при обнаружении. По его словам, нужно незамедлительно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание «колокольчика» и контактный номер телефона. По возможности, добавил Гладков, нужно оградить территорию и не допускать к ней детей.

Также глава Белгородской области отметил, что такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья.

Как передавало ИА Регнум, в российском МИД ранее сообщили о продолжении использования ВСУ запрещённых мин «Лепесток» не только против российских военных. Украинские военные забрасывают «Лепестками» города и жилые кварталы ДНР и других прифронтовых регионов, отмечало ведомство.

Кроме того, по данным МИД, в прифронтовых городах на улицах стали всё чаще появляться другие запрещённые взрывоопасные предметы. Нередко их прячут в игрушки или маскируют под предметы быта, например под ручной фонарь.

Так, в начале мая в Донецке результате детонации мины «Лепесток» подорвался мужчина. А в конце апреля в Пролетарском районе города после контакта с неизвестным предметом на дороге пострадала группа подростков.