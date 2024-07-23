Москва, 23 июля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Блогеров могут обязать размещать на своих площадках социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объёма контента. Об этом 23 июля сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) телеканалу RT.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Мы от АБА планируем инициировать законопроект, который обяжет инфлюэнсеров на своих площадках размещать социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объёма контента», — пояснили в ассоциации.

Отмечается, что для рекламного рынка эта идея не является нововведением, так как на законодательном уровне это уже должны делать все другие рекламораспространители.

Кроме того, в АБА выразили уверенность, что если идею поддержит государство, то у блогеров станет намного больше полезной и социально-значимой информации в поддержку благотворительных проектов.

Как передавало ИА Регнум, блогеров с крупной аудиторией — от 10 тыс. человек — могут обязать регистрироваться в Роскомнадзоре. Эта норма сейчас обсуждается законодателями. Изначально предполагалось установить порог в 1 тыс. подписчиков, но так как требования ещё формируются, цифра может измениться. Изменения связаны с тем, что уравниваются требования к операторам связи и администраторам мессенджеров. Не исключено, что за отказ передавать данные каналу или странице будет грозить блокировка.