Москва, 19 июля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Блогеров с крупной аудиторией — от 10 тыс. человек — могут обязать регистрироваться в Роскомнадзоре. Такую норму обсуждают законодатели, сообщает 19 июля «Газета.Ru».

Global Look Press

Первоначально обсуждался порог в 1 тыс. подписчиков. Требование ещё формируется, цифра пока не окончательная.

Речь идёт об унификации требований к операторам связи и мессенджерам. Не исключено, что за отказ передавать данные каналу или странице будет грозить блокировка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года обязывал обладателей интернет-ресурсов (сайтов, блогов) с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре, фактически блогеры приравнивались к СМИ.