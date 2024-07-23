Москва, 23 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Блогеры — это социально-активные люди, которые создают полезный и интересный контент для своей аудитории, поэтому они смогут без проблем включать в свой контент социальный проект. Такое мнение 23 июля корреспонденту ИА Регнум высказал социальный аналитик Роман Алёхин, комментируя инициативу Ассоциации блогеров и агентств по введению нормы, согласно которой 5% от общего годового объёма различной рекламы у инфлюенсеров нужно будет отдавать на социальные проекты.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Блогерская реклама намного эффективнее любой другой рекламы, поэтому продвижение социальных проектов будет более эффективным. Пять процентов от общего объёма рекламы у блогеров — это небольшой объём, который не будет слишком затратным и проблематичным для них. Инициатива не должна вызвать возмущения у блогеров, поскольку они сами являются социально-активными людьми, которые продвигают полезные и важные нарративы для своей аудитории. Поэтому включить в свой контент социальный проект не будет проблемой, а даже наоборот — это поможет им повысить свою репутацию: они не только будут зарабатывать, но и помогать социальным проектам», — подчеркнул Алёхин.

Как он отметил, однако есть вопросы о том, как блогеры будут выбирать эти проекты и что это будут за проекты. По словам аналитика, сейчас существует много мошеннических социальных проектов, поэтому необходимо создать реестр таких проектов. Тогда блогеры смогут выбирать проекты, которые соответствуют их тематике и близки им. Это поможет блогерам находить новые интересные темы для своего творчества, а аудитории будет интересно знакомиться с ними, пояснил Алёхин.

Как передавало ИА Регнум, блогеров с крупной аудиторией — от 10 тыс. человек — могут обязать регистрироваться в Роскомнадзоре. Эта норма сейчас обсуждается законодателями. Изначально предполагалось установить порог в 1 тыс. подписчиков, но так как требования ещё формируются, цифра может измениться. Изменения связаны с тем, что уравниваются требования к операторам связи и администраторам мессенджеров. Не исключено, что за отказ передавать данные каналу или странице будет грозить блокировка.

Ранее федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года обязывал обладателей интернет-ресурсов с аудиторией более 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре. Фактически блогеры приравнивались к СМИ.

С 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров в связи с отменой положений закона, регулировавших деятельность блогеров. Вместе с тем в ведомстве обращали внимание, что пользователи Сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.