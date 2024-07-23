Москва, 23 июля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Магнитная буря средней силы произойдёт на Земле утром 24 июля, следует из данных, опубликованных лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно прогнозу магнитных бурь на три дня (с 23 по 25 июля), утром 24 июля примерно в 6:00 мск на Земле начнётся магнитная буря.

Учёные предупредили, что с вероятностью в 30% утром начнётся слабая магнитная буря (уровня G1), а к 9:00 мск она усилится до средней (уровня G2). К 15:00 мск, магнитосфера Земли успокоится. Вероятность сильного магнитного шторма 24 июля составила 35%.

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на Солнце 22 июля произошли несколько вспышек среднего класса, ещё две зарегистрировали 23 июля.

В июне лаборатория солнечной астрономии сообщила, что на Солнце образовалось суперпятно, которое угрожает Земле магнитными бурями. Учёные отметили, что пятно быстро увеличивалось в размерах и всего за четыре дня выросло с нуля до одной из самых крупных областей в текущем солнечном цикле.