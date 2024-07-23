Москва, 23 июля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Государственная дума на заседании 23 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект, позволяющий не взыскивать взятое в ипотеку жильё банкрота, если оно является единственным.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Документ предусматривает поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Закон даёт суду возможность утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов за единственное ипотечное жильё для его сохранения в рамках личного банкротства владельца. Квартиру не выставят на торги, но долг за неё все равно придется выплатить.

Несогласие финансового управляющего с заключением такого соглашения не является основанием для отказа в его утверждении судом. При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется.

Отмечается, что утверждение отдельного мирового соглашения арбитражным судом не будет поводом для прекращения делопроизводства о банкротстве гражданина.

Закон вступит в силу по истечение 30 дней после дня его официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам самостоятельно продавать заложенное в банке по ипотеке имущество. Согласно закону, купившие недвижимость в ипотеку смогут самостоятельно, независимо от размера кредита, продать её, если её не используют в предпринимательской деятельности.

С момента согласования процедуры с банком-залогодержателем у заёмщика будет четыре месяца на продажу. В случае успешной продажи деньги поступят на выбранный банком счёт. Разницу между размером задолженности по кредиту и ценой продажи вернут продавцу за вычетом понесённых банком расходов.