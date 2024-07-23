Москва, 23 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Девять новых «медленных зон» для электросамокатов, в которых скорость этих транспортных средств автоматически снижается до 15 км/ч, создали в Восточном административном округе Москвы. Об этом 23 июля сообщила советник главы департамента транспорта столицы Сабина Цветкова.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Сегодня мы говорим о том, что девять зон введены и там не более 15 км/ч, самокаты автоматически сбрасывают скорость, как только оказываются на этих зонах», — сказала она в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Цветкова также отметила, что считает очень позитивным то, что, благодаря такому решению между отдыхающими и пользующимися электросамокатами наконец-то «наступила гармония».

Как передавало ИА Регнум, с 15 июля до 15 августа скорость движения электросамокатов замедлят на всех столичных улицах в зоне Третьего транспортного кольца и МКАД. Уточнялось, что в этом районе введут медленную зону со скоростью 20 км/ч вместо прежних 25 км/ч, при этом уже существующие медленные зоны со скоростью 5–15 км/ч сохранятся.