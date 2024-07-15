Москва, 15 июля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. На всех улицах Москвы в зоне Третьего транспортного кольца и МКАД с 15 июля до 15 августа замедлят скорость движения электросамокатов, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Отмечается, что данная мера связана с тем, что 70% ДТП с участием самокатов происходят в зоне ТТК-МКАД.

По информации Дептранса, в рамках эксперимента для арендных электросамокатов на всех улицах в зоне ТТК-МКАД введут медленную зону со скоростью 20 км/ч вместо прежних 25 км/ч. Исключением станут уже существующие медленные зоны со скоростью 5–15 км/ч.

«Сегодня в Москве уже 320 медленных зон для самокатов. На них транспорт сервисов аренды автоматически замедляется до 5–15 км/ч. Безопасность движения для нас в приоритете, поэтому вместе с операторами проката мы вводим единую медленную зону в пределах ТТК-МКАД», — заявил руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности в зонах движения пешеходов до 8 км/ч. При такой скорости пешеходы будут успевать среагировать в случае экстренных ситуаций, добавил он.