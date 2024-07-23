Екатеринбург, 23 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова пожаловалась на условия проживания на Кубке России, который проходит в Екатеринбурге.

Максим Блинов/РИА Новости Юлия Ефимова

Она опубликовала видео в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) из коридора и комнаты.

«Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? И туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — сказала Ефимова.

Финал турнира пройдёт с 23 по 28 июля. 32-летняя Ефимова выступит в составе сборной Москвы. Также команду представит Дарья Муллакаева, которую заселили в тот же номер.

Как передавало ИА Регнум, в июне Ефимова не смогла показать необходимый результат для отбора на летние Олимпийские игры в Париже, выступив на чемпионате Багамских Островов. Финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом она завершила с результатом 1 минута 7,98 секунды. По олимпийскому нормативу такую дистанцию необходимо преодолеть не медленнее, чем за 1 минуту 6,79 секунды.

14 июня стало известно о получении Ефимовой нейтрального статуса, который позволил ей пройти отбор к участию в Олимпиаде. Она стала единственной из российских пловцов, кто получил право участвовать в международных соревнованиях. Уже тогда сама спортсменка не исключала, что не попадёт на Олимпиаду, так как до завершения отборочных турниров оставалось мало времени.