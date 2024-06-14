Москва, 14 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для выступления на Олимпиаде в Париже. Соответствующий документ разместили на портале Aquatics Integrity Unit.

Мария Антипина/ТАСС Юлия Ефимова

Во Всероссийской федерации плавания порталу Sport24.ru подтвердили информацию о статусе спортсменки.

«Подтверждаем получение Юлией Ефимовой нейтрального статуса», — заявили в пресс-службе ВФП.

Сама пловчиха в комментарии телеканалу «Матч ТВ» отметила, что может не попасть на Олимпийские игры 2024 года. Она заявила, что не успевает пройти международный отбор. По словам Ефимовой, все соревнования заканчиваются 23 июня или уже прошли. Также у спортсменки нет визы для посещения Европы.

32-летняя Ефимова является трёхкратным призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе. По требованию комитета представители двух стран должны выступать без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Представителям командных видов спорта изначально отказали в такой возможности. Среди условий также непричастность к военным или силовым структурам (общества ЦСКА и «Динамо») и запрет на использование любой военной символики.

13 июня стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде. Страну там могут представить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Окончательную заявку Федерация тенниса России направит до 19 июня.