Москва, 21 июля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. У причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» регулярного речного электротранспорта появятся пешеходные зоны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина Проектное решение

Как заявил Собянин, пристани, расстояние между которыми составляет 500 метров, находятся на набережной Тараса Шевченко, недалеко от «Москвы-Сити» и ТТК. Они служат удобными пересадками для туристов и сочетают в себе пешеходные и водные прогулки.

«Поэтому решено благоустроить общественное пространство с подходами к реке», — заявил он.

По словам мэра столицы, возле «Кутузовского» будут проложены дорожки с экологичным покрытием, газоны и цветники. Также рядом создадут спортивную площадку.

Специалисты приведут в порядок и сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, находящийся возле моста Багратиона. Помимо этого, будут размещены лавочки, а освещать ближайшие территории к причалам будут более 200 новых уличных фонарей и торшеров. Их оснастят энергосберегающими светодиодными светильниками, добавил глава города.

Отмечается, что по программе реновации в порядок приведут около двух тысяч территорий. Вблизи новых жилых домов будут высажены деревья и кустарники, рядом с ними построят места для занятий спортом и отдыха, а также парковочные места.

Мэр столицы добавил, что завершение всех работ запланировано на осень 2024 года.