Москва, 23 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В пятницу, 26 июля, Московском городском детском морском центре имени Петра Великого состоится водный праздник ко Дню Военно-морского флота России, в ходе которого пройдут шлюпочный парад и различные мастер-классы, включая по управлению яхтой. Об этом 23 июля сообщается на сайте мэра Москвы.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Как рассказал заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Антон Молев, в морском центре, помимо обучения управлению яхтами и швертботами, также учат танцам и даже разработке роботов.

«Водный праздник каждый год собирает здесь сотни москвичей. После него многие дети загораются и записываются в кружки и секции, открытые в центре», — сказал он.

Праздник начнётся в 11:00 с торжественной линейки и парада шлюпок, после чего состоятся соревнования на лодках Ял-6 среди команд подростков в возрасте 13–18 лет, занимающихся водными видами спорта.

Гости мероприятия также смогут посетить выставку водолазного снаряжения и оборудования, изучить историю кораблестроения, создать модель судна и увидеть демонстрационное выступление радиояхтсменов Московской федерации парусного спорта.

Помимо этого, на празднике можно будет пообщаться с ветеранами ВМФ России, а также с представителями федераций морского многоборья, гребного и парусного спорта.

В ходе мастер-классов участникам предложат научиться вязанию морских узлов, гребле на шлюпках Ял-6, Ял-4 и Sava 470, а также управлению яхтой первого класса.

Кроме того, в ходе мероприятия можно будет поиграть в лазертаг, городки и морской бой, пройти по веревочной тропе в профессиональном снаряжении, а также нарисовать тематические картины под руководством педагогов.

Праздник будет проходить по адресу Ленинградском шоссе дом 45, строение 1, вход на мероприятие свободный.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится образовательная выставка. На выставочных пространствах можно будет ознакомиться с востребованными ИТ-специальностями, узнать о самых современных профессиях и о том, куда пойти на них учиться.