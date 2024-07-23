Москва, 23 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Отбор участников первого сезона проекта «Искусство в метро», открытый в апреле 2024 года, подошел к концу. Об этом 23 июля сообщается на сайте мэра Москвы.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Проект даст возможность талантливым молодым художникам создавать работы на станциях Московского метрополитена, а москвичи и гости столицы смогут узнать новые имена в искусстве и ознакомиться с различными стилями живописи, графики и скульптуры во время поездок.

«Мы получили более 420 заявок от желающих присоединиться к новому проекту «Искусство в метро». Московский метрополитен сам по себе масштабное произведение искусства, и мы уверены, что он вдохновит художников на создание талантливых работ», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению градоначальника Москвы Сергея Собянина транспорт столицы продолжает участвовать в городской культурной жизни.

Отбор первого сезона проекта «Искусство в метро» прошли свыше 200 деятелей искусства, уже получившие доступ к площадкам на территории Московского метрополитена.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Собянин дал старт строительству новой станции московского метро «Рублёво-Архангельское». Новая станция будет находиться на территории умного города «СберСити», расположенного на западе столицы.