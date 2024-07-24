Москва, 24 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Сезон летних отпусков находится в самом разгаре. И для россиян в это время доступны разнообразные варианты для отдыха: от традиционного пляжного до культурно-познавательного. Многие отдают предпочтение отдыху на природе, поэтому в последнее время в России развивается экотуризм.

Freepik Экотуризм

Всё чаще местом притяжения для российских путешественников становятся особо охраняемые природные территории (ООПТ). В 2023 году национальные парки и заповедники посетили более 14,5 млн человек. В наступившем сезоне спрос на экотуризм только увеличился. Природные достопримечательности привлекли уже 6,7 млн человек, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года.

Делать отдых на заповедных территориях комфортным помогает нацпроект «Экология». Так, в национальных парках появляется инфраструктура для экотуризма: открываются визит-центры, появляются новые места для размещения, обустраиваются экологические маршруты и зоны отдыха.

Например, национальный парк «Смоленское Поозерье» может стать местом для увлекательного велопохода. По словам участников сообщества Safonovo VeloBike, самая красивая и атмосферная экотропа пролегает к Мёртвому озеру.

Преобразился и пешеходный маршрут «Тропой Пржевальского вокруг озера Сапшо». Когда-то именитый русский путешественник Николай Пржевальский называл это место «Байкалом в миниатюре». А ещё на озере находится шесть островов, которые сравнивают со спиной огромного спящего дракона. Для комфорта туристов здесь установили указатели и информационные таблички, реконструировали колодец-журавль и смотровую площадку.

По берегам этого водоёма можно встретить необычные деревья — сосны на «ногах».

«Такое явление природы редко встречается. Годами мягкий грунт вымывался водами и выветривался, но деревья крепко ухватились за ускользающую почву. Всем своим видом они показывают стремление к жизни», — отметил житель Смоленска Сергей Прокопьев.

Для тех, кто хотел бы остановиться в «Смоленском Поозерье» на несколько дней, предусмотрены обновлённые по нацпроекту «Экология» жилые номера. Они находятся на территории экоцентра «Бакланово». А рядом с ним расположена этнографическая деревня «Старград». В этом году здесь открыли музейную экспозицию, где туристы могут увидеть предметы быта, оружие и одежду древних славян, познакомиться с укладом их жизни.

А в национальном парке «Хвалынский» в Саратовской области образовалось «сердце природы». Как сообщила ИА Регнум специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Светлана Почтеннова, увидеть небо в форме сердечка, обрамлённого деревьями, смогут туристы, посетившие тропу «Заповедный край».

Национальный парк «Хвалынский» «Сердце природы» в национальном парке «Хвалынский» в Саратовской области

А если пройти недалеко от тропы, то можно увидеть сосну, к которой приходил, когда бывал на своей малой родине, в Хвалынске, выдающийся живописец Петров-Водкин. Великолепную природу этих мест можно увидеть на многих картинах художника.

На территории нацпарка в туристическом комплексе «Солнечная поляна» оборудовали родник, купель, деревенское подворье и несколько музеев. А для того, чтобы сюда приезжали целыми семьями, по нацпроекту здесь появилась современная спортивная площадка с комплексом тренажёров и полосой препятствий.

«Создание этих объектов привлекло дополнительный поток туристов в комплекс «Солнечная поляна»: стало больше семейных выездов с детьми до 7 лет. Для родителей важно, что дети находятся на свежем воздухе, что они рядом, под присмотром, и что самостоятельно могут себя занять — безопасно полазать в игровом городке», — отметила Светлана Почтеннова.

Уникальная эколого-просветительская зона ждёт тех, кто решит отправиться в национальный парк «Себежский» в Псковской области. В неё входит шесть экологических троп, оборудованных указателями направлений, информационными щитами, интерактивными объектами, смотровой площадкой, местами отдыха.

Каждая экотропа посвящена особенностям научных и технических профессий нацпарка. Во время прогулки туристы узнают, в какой части леса и за какими птицами наблюдает орнитолог, зачем леснику меч и вилка, как ихтиолог измеряет рыбу, где находится автоматическая метеостанция и многое другое.

«Люди приезжают не просто насладиться природными красотами, а имеют возможность познакомиться с заповедными профессиями разной направленности. У них есть уникальная возможность в Зеленом квартале встретиться со специалистами-орнитологами, ихтиологами, специалистами лесной отрасли. Также здесь проводят бесплатные эколого-просветительские мероприятия», — рассказала директор нацпарка «Себежский» Надежда Подоплёкина.

Как сообщало ИА Регнум, сохранение уникальной природы России — один из приоритетов национального проекта «Экология». С этой целью природные территории получают статус заповедных, а для защиты наиболее редких видов животных разрабатываются специальные стратегии. За последние пять лет по нацпроекту создано 23 ООПТ, а их площадь выросла на 5,56 млн гектаров.